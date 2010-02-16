К закрытию межбанка доллар вырос до 8,02/8,03 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0040/8,0250, к 12:00 цены поднялись 8,0165/8,0280. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0270/8,0350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2659/66, к 12:00 цены снизились 0,2656/64. К закрытию цены поднялись 0,2661/66. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1301 (-0,1899).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3590/1,3680. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,9430/10,9750, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,9430/10,9590. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились 10,9445/10,9610.