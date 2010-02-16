«Надра» способен выполнить обязательства перед клиентами

«Надра» способен самостоятельно выполнить обязательства перед клиентами – Киев. 16 февраля. УНИАН. Банк «Надра» способен полноценно функционировать и самостоятельно выполнить обязательства перед клиентами, говорится в обращении временного администратора банка Валентины ЖУКОВСКОЙ, опубликованном на официальном сайте Национального банка Украины.

В обращении указывается, что 10 февраля 2010 истек год с момента введения временной администрации и закончился срок действия моратория на удовлетворение требований кредиторов банка «Надра». При этом отмечается, что «результаты деятельности банка за 2009 год показали, что банк может восстановить свою способность функционировать как банковское учреждение».

Также сообщается, что согласно разработанному и согласованному с Национальным банком Украины Плану финансового оздоровления банка «Надра» и с учетом текущего состояния дел банка принято решение о том, что в 2010 году банк будет выполнять обязательства перед клиентами в рамках специальных программ. Исходя из этого, согласно обращению, основными задачами, стоящими перед банком «Надра» в текущем году, являются: постепенное наращивание ликвидности; реализация программ, которые позволят выполнить обязательства перед вкладчиками и владельцами текущих счетов; поддержание высокого уровня обслуживания кредитного портфеля - за счет активной работы с заемщиками; продолжение политики оптимизации расходов банка.

Кроме того, указывается, что программы, разработанные для клиентов, позволили банку в течение прошлого года выполнить обязательства на общую сумму более 3,5 млрд. грн. «Такой показатель является достаточно весомым и чрезвычайно важным не только для банка «Надра», но и для банковской системы в целом. Он показал, что банк способен функционировать за счет собственных ресурсов и самостоятельно выполнять обязательства перед клиентами», - подчеркивается в обращении.

В документе отмечается, что результаты деятельности банка за 2009 год дают основания говорить о том, что большая часть «непростого пути к окончательному восстановлению полноценной деятельности банка «Надра» уже пройдена». «Мы полностью контролируем ситуацию и реально оцениваем свои возможности по выполнению обязательств перед клиентами», - говорится в обращении временного администратора банка.

Также сообщается, что основным приоритетом в деятельности временной администрации банка «Надра» по-прежнему является поэтапное выполнение всех обязательств перед клиентами, в первую очередь перед вкладчиками банка. «Сегодня команда банка «Надра» четко понимает, как восстановить полноценную деятельность финансового учреждения. Поэтому в 2010 году банк продолжит последовательную реализацию всех начатых программ, что позволит поэтапно, но гарантированно выполнить обязательства перед всеми категориями клиентов», - указывается в обращении.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля т.г. банк «Надра» возобновил частичные выплаты по депозитам согласно ранее разработанным программам.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация.

Кабинет министров Украины 23 декабря 2009 года принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк». Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ 11 февраля т.г. предложил отменить это решение.

10 февраля т.г. Нацбанк продлил действие временной администрации в банке «Надра» на один год – до 9 февраля 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 24,846 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,793 млрд. грн., обязательства – 24,371 млрд. грн., собственный капитал – 474,694 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).