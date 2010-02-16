Крым ввел жесткую экономию бюджетных средств

Совет министров Автономной Республики Крым на своем заседании 15 февраля издал распоряжение о введении в Крыму режима жесткой экономии бюджетных средств.

Согласно распоряжению, текстом которого располагает УНИАН, такой режим вводится в целях обеспечения экономного, эффективного и целевого использования бюджетных средств, предусмотренных Временной росписью бюджета Автономной Республики Крым на первое полугодие 2010 года.

Распоряжением крымского правительства органам исполнительной власти АРК поручено обеспечить сокращение расходов на автотранспорт, копировально-множительные услуги, услуги связи; своевременную регистрацию финансовых обязательств в органах Государственного казначейства Украины в пределах имеющихся ассигнований. Также поручено рассмотреть возможности проведения в целях уменьшения командировочных расходов, селекторных совещаний, использования в документообороте электронной почты. Кроме того, распоряжением поручено не допускать направление обращений в Верховную Раду АРК, Совет министров АРК об увеличении численности работников аппаратов органов исполнительной власти Крыма, а бюджетные средства в первую очередь направлять на защищенные статьи расходов и неотложные расходы.

В соответствии с постановлением Совета министров АРК от 22 декабря 2009 г., финансирование расходов бюджета АРК в 2010 году до принятия постановления Верховной Рады АРК "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год" будет осуществляться в пределах 1/12 годовой суммы на месяц, утвержденной в бюджете АРК на 2009 год, пропорционально поступлениям доходов в бюджет автономии. Кроме того, до принятия бюджета АРК на 2010 год финансирование капитальных расходов осуществляться не будет.