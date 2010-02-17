Эксперт: банки сейчас заняли выжидательную позицию

Банки заняли, видимо, выжидательную позицию, поскольку с приходом нового правительства возможны изменения в законодательном поле, что может повлечь за собой пересмотр процентных ставок, сроков кредитования и т.п.

Такое предположение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

В частности, по ее информации, в период с 8 по 12 февраля 2010 года изменений на рынке кредитования по-прежнему не произошло. Условия по кредитам на потребительские цели сейчас составляют: валюта – гривня, сумма кредита до 10000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 48,32% до 62% годовых, отметила эксперт. По кредитам на автомобили условия таковы: срок от 2 до 5 лет, под процентную ставку от 20,49% - 30% годовых, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости автомобиля, добавила она.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, ипотечные кредиты в настоящее время предлагаются в основном под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам на срок от 1 до 20 лет - процентная ставка 26-30% годовых, либо на недвижимость уже сданную в эксплуатацию (срок - от 1 до 20 лет, реальная процентная ставка 28-30,1% годовых).

По мнению эксперта, среди новостей прошлой недели выделить можно лишь очередной зарегистрированный в Верховной раде «популистский» законопроект №4654 «О внесении изменений в ряд актов относительно временного наложения ограничений на некоторые операции в сфере ипотечных и залоговых отношений с целью минимизации последствий мирового финансового кризиса». Проект предлагает считать «конечную цену продажи залогового имущества покрывающей требования банка по кредиту в полном объеме», а также запрещает банку получить от должника разницу между долгом по ипотечному кредиту и суммой, вырученной от продажи залоговой квартиры, за счет другого имущества клиента, отметила Н.СИНЯВСКАЯ.

Она считает, что «принятие данного законопроекта не только повлечет рост безнадежной кредитной задолженности физических лиц перед банками, а и вынудит банки ужесточить требования к заемщикам и оценке залогового имущества, что окончательно отдалит перспективу возобновления ипотечного кредитования». Эксперт подчеркнула, что для банков по-прежнему основным на сегодня остаются вопросы, связанные с решением проблемной задолженности.