Япония стала крупнейшим держателем долговых обязательств США

Япония обошла Китай, став крупнейшим держателем долговых обязательств США. Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на данные министерства финансов США, в декабре 2009 г общая сумма американского долга, принадлежавшего Японии, составила 768,8 млрд долл., а Китаю - 755,4 млрд долл.

В декабре Китай сбросил долгосрочные и краткосрочные ценные бумаги американского казначейства на сумму более 34 млрд долл., в то время как Страна восходящего солнца прикупила дополнительно - на 11,5 млрд долл., передает ИТАР-ТАСС.

Поведение Китая внушает тревогу некоторым американским аналитикам, а также правительству США, которое в текущем финансовом году /заканчивается 30 сентября - прим. ИТАР-ТАСС/ намерено прибегнуть к рекордным по объему заимствованиям для финансирования гигантского дефицита федерального бюджета США. В данном контексте последние тенденции могут усилить опасения рынка по поводу того, что "Пекин устал от роли одного из ключевых кредиторов США".

За последнее десятилетие стоимость долговых обязательств США, принадлежащих Китаю, возросла с 79 млрд долл в конце 2001 г до 801,5 млрд долл в мае 2009 г. С тех пор Пекин сократил свои активы в виде американских долговых обязательств на 46 млрд долл.