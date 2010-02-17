Курс в комбанках сегодня не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,04 грн./долл., продают – по 8,08 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 16 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,07 грн./долл., по продаже – в пределах 8,06-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,8% по сравнению с 16 февраля и сегодня составляет 11,01 грн./евро, продажи – на 0,7% - до 11,16 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,85-11,07 грн./евро, по продаже – в пределах 11,10-11,25 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 16 февраля, незначительно повысился и составляет в среднем 0,2612/0,2697 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,04 грн./долл., продажи – 8,08 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,00-8,06 грн./долл., по продаже – в пределах 8,07-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,7% по сравнению с 16 февраля и сегодня составляет 11,00/11,15 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,85-11,07 грн./евро, по продаже – в пределах 11,10-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 16 февраля, понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2572 грн./рубль, курс продажи вырос на 0,3% – до 0,2702 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2768 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,02/8,10 грн., евро – 10,85/11,10 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,03/8,11 грн., евро – 10,85/11,18 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,02/8,07 грн., евро – 10,92/11,15 грн., рубль – 0,2610/0,2690 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 17 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0024, к евро – 10,922476, к российскому рублю – 0,26571.