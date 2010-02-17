Зарплата в Польше в январе снизилась на 11,5%

Средняя заработная плата в Польше в секторе предприятий в январе текущего года составила 3 231 злотый (около 1,1 долларов по текущему курсу 2,94 зл./долл), что на 11,5% меньше показателей декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польского госкомстата, в годовом выражении номинальная зарплата выросла на 0,5%.

GUS также сообщил, что прошлом месяце на польских предприятиях работало 5,3 млн. человек, что на 0,9% больше по сравнению с декабрем и на 1,4% меньше в годовом выражении.

Эксперты объясняют падение доходов поляков значительным замедлением роста экономики в кризисном 2009 году, когда рост ВВП сократился до 1,7% с 5% в предыдущем.

В тоже время аналитики прогнозируют рост зарплат на 5-6% во второй половине текущего года.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Польше в январе выросла до 3,6% с 3,5% в декабре.

Справка УНИАН. В прошлом году базовая средняя зарплата в Польше (с учетом бюджетной сферы) выросла на 2,1% - до 3 102,96 злотых.

В текущем году минимальная зарплата в Польше, которую обязаны платить работодатели сотрудникам, выросла на 3% - до 1 317 злотых.