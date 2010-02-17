Межбанк: торги открылись ростом котировок
11:07, 17 февраля 2010Финансы
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8,0130/8,0310 грн./долл.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0130/8,0310 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2674/0,2681, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0380/11,0650.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3770/1,3772 (вторник, 16 февраля, – 1,3676/78).
Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.
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