Межбанк: торги открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0130/8,0310 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2674/0,2681, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0380/11,0650.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3770/1,3772 (вторник, 16 февраля, – 1,3676/78).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.