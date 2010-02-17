Объемы кредитования восстановятся не ранее 2012 г.

11:21, 17 февраля 2010
Финансы
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Прогноз экспертов

Восстановление объемов кредитования до уровня 2008 года возможно не ранее чем к 2012 году.

Такое мнение агентству УНИАН высказал финансовый аналитик Astrum Investment Management Дмитрий УШЕНКО.

«Мы ожидаем, что в реальном выражении (с учетом валютных колебаний и инфляции) объемы кредитования экономики восстановятся до уровня 2008 приблизительно в 2012 году», - сказал он.

Что касается валютного кредитования, то Д.УШЕНКО отметил, что на сегодня банки под валютные кредиты должны формировать большие резервы, чем по гривневым, да и требования к валютной позиции со стороны НБУ стали более жесткими, как и требования к кредитоспособности заемщика. Данные факторы, по его мнению, приведут к сокращению объемов кредитования в валюте.

«Мы уже пострадали от чрезмерной долларизации экономики, поэтому, учитывая текущую политику монетарной власти в части дедолларизации, мы считаем, что объемы валютного кредитования уменьшатся, как минимум, вдвое к 2011 году», - подчеркнул Д.УШЕНКО.

В свою очередь начальник кредитного управления ПАО «ИНГ Банк Украина» Алексей МОСТОВОЙ также считает, что в краткосрочной перспективе не стоит ожидать существенного увеличения объемов кредитования.

Он отметил, что, по прогнозам большинства экспертов, экономика Украины в 2010 г. будет расти, однако этот рост будет значительно меньше, чем до кризиса. «Я полагаю, что в 2010 году будет постепенно увеличиваться кредитование крупных корпоративных клиентов, прежде всего в гривне, в то время как кредитование в иностранной валюте будет осуществляться, в основном. в виде торгового финансирования и краткосрочного кредитования предприятий, получающих валютную выручку от экспортных операций», – сказал А.МОСТОВОЙ.

Относительно кредитования населения и малого и среднего бизнеса он считает, что в 2010 году заметной активизации на рынке не произойдет.

Что касается процентных ставок по кредитам, то А.МОСТОВОЙ сообщил, что они отражают стоимость фондирования и риски, которые банки берут на себя, кредитуя клиентов, поэтому прогнозы изменения стоимости кредитования зависят, прежде всего, от этих двух факторов. Если процентные ставки будут продолжать расти, кредитование будет дорогим для заемщиков.

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