Минфин прогнозирует рост ВВП в этом году на уровне 2-3%

Министерство финансов Украины прогнозирует рост ВВП в 2010 году на уровне 2-3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я думаю, что это будет 2-3% роста реального ВВП к уровню 2009 года», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В то же время, по его словам, прогноз социально-экономического развития страны в 2010 году еще не рассматривался на заседании правительства в коллегиальном режиме.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 7% против 15,9% в III квартале 2009 г.

Падение ВВП Украины в первом квартале 2009 года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во втором квартале – 17,8%.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%. Рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 7,6%.