Реинкарнация Тендерной палаты в руках президента. Какого именно?

Прошло почти два года с тех пор, как громкий скандал с участием Президента, премьера и парламента поставил жирную точку в деятельности Тендерной палаты Украины, которая, по мнению экспертов, нанесла госбюджету ущерб в десятки, если не сотни миллионов гривень. Имена людей, стоявших за ТПУ, были всем прекрасно известны и, казалось бы, они навсегда должны быть отстранены от процессов, связанных с регуляцией государственных закупок. Но это не наша логика, принятый Верховной Радой 11 февраля Закон “О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства”, отчаянно проталкивали все те же. В первую очередь, «бютовец» Антон Яценко, его коллега по фракции Сергей Осыка и коммунист Александр Ткаченко. Голоса "за" закон дали как члены фракции БЮТ, так и «регионалы» с коммунистами, поучаствовали даже НУНСовцы. Теперь Юлия Тимошенко просит Виктора Ющенко ветировать этот закон, так как в нем, по ее мнению, присутствуют коррупционные схемы, схожие с уже использовавшимися ранее. Виктор Янукович не комментирует принятие закона, ставшее одной из топ-новостей. Похоже, для него это слишком мелкая тема. Интересная получается ситуация - все «не при делах», решение остается за президентом. Остается только вопрос, за каким?

Тендерная история

Как это часто у нас бывает, проблемный закон по-настоящему нужен государству, но отнюдь не в том виде, в котором принят. Объем государственных закупок в Украине составляет до 150 млрд. грн. в год, и все эти средства идут из бюджета. По сложившейся традиции, сфера госзакупок всегда была рассадником коррупции в рядах чиновников. До 2000-го все происходило хаотично – на местах решения принимались на свое усмотрение. Естественно, деньги налогоплательщиков использовались, мягко говоря, нерационально. В 2000-ом Рада приняла закон о госзакупках, которым вводилась практика обязательного проведения тендеров. Худо-бедно закон действовал, но зачастую находились «специалисты», которые проводили торги с участием подставных компаний, и госзаказ уходил по согласованному адресу. Всевозможные Попил Откатычи не допускали к конкурсу «чужие» предприятия, не желавшие следовать «закону деления».

С целью окончательного искоренения подобных явлений в 2005 году была создана Тендерная палата, которая по идее должна была сосредоточиться на изобличении нечистых на руку чиновников. Однако ТПУ двинулась в прямо противоположном направлении, так и не став изобличителем получателей «откатов». Скорее наоборот. Теперь каждый, кто хотел заиметь вожделенный госзаказ, должен был не только ублажить «руководство» на местах, но и найти общий язык с Тендерной палатой. Почти три года частный бизнес и эксперты доказывали необходимость ликвидации ТПУ, которая паразитировала на государственном бюджете. И только обострившаяся в 2008 году политическая ситуация вынудила власть всерьез взяться за палату. Смешно было наблюдать за тем, как Секретариат Президента, Кабмин и парламент навалились на ТПУ, оспаривая при этом лавры победителя этого «змия». К тому же Секретариат, правительство и оппозиция наперебой обвиняли друг друга в «крышевании» палаты.

В марте 2008-го ТПУ была ликвидирована, одновременно был отменен и закон о госзакупках. Минэкономики отчиталось о колоссальных убытках, нанесенных госбюджету деятельностью Тендерной палаты, но, как не трудно догадаться, ответственность за это никто не понес. По крайней мере, ни о каких служебных расследованиях, а тем более судебных разбирательствах никто ничего так и не услышал. В парламенте был зарегистрирован законопроект с длинным названием «О создании следственной комиссии по расследованию злоупотреблений ТПУ во время осуществления процедур госзакупок и лоббирования народными депутатами Украины Ткаченко и Яценко в парламенте интересов этой организации». На том дело и закончилось. Как видим, Антон Яценко по-прежнему активный участник «закупочного» процесса, о чем свидетельствуют заявления его однопартийцев. А образовавшийся в 2008 году правовой вакуум в сфере госзакупок был заполнен постановлениями Кабмина, которыми до сих пор регулируются торги. Понятно, что это опять прямой путь к коррумпированию высших государственных чиновников. Решить проблему и был призван новый закон.

«Поправленный» закон

Одной из главных проблем, с которыми сталкивались участники тендеров в последний год, было полное отсутствие возможности оспорить результаты конкурсов и нарушения, допущенные в ходе их организации и проведения. Зачастую суды отказывались принимать к рассмотрению жалобы, мотивируя это тем, что Конституционный суд вообще признал незаконными постановления Кабмина о госзакупках. То есть, участникам тендеров намекали, что они, по большому счету, сами нарушители порядка.

Согласно новому закону, главным ответчиком за чистоту торгов становится Министерство экономики. При этом в самом ведомстве будет создан специальный орган по обжалованию результатов тендеров, к которому смогут апеллировать обиженные. Вот тут и начинается самое интересное – этот орган будет состоять из 14 членов. Семь представителей будут делегированы от Минэкономики, Минюста, Госкомстата, Госкомпредпринимательства, АМКУ, Секретариата Президента и СНБО. Еще семь должны избираться Минэкономики из числа экспертов на конкурсной основе. При этом 7 "независимых специалистов" включаются в состав органа оспаривания по согласованию с Комитетом ВР по вопросам экономической политики (возглавляет Александр Ткаченко, в прошлом президент ТПУ) и Комитетом по вопросам финансов и банковской деятельности (возглавляет Николай Азаров). Непосредственное участие в процессе последнего объясняет голосование большинства «регионалов» за этот закон.

Тот факт, что деятельность пока безымянного органа не регулируется никаким законодательным актом, свидетельствует о том, что он будет так сказать «саморегулируемым». Создавать сомнительных «контролеров» с невыясненным статусом украинским депутатам не впервой, нечто подобное, к примеру, предлагалось учредить законопроектом «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”. В Украине могла появиться Администрация соцстрахования, которая стала бы надстройкой над Пенсионным и тремя остальными социальными фондами. В начале 2009 года эксперты единодушно пришли к выводу, что она является полным аналогом Тендерной палаты.

Грабеж средь бела дня

Как принимался закон о госзакупках, описано в бесчисленном количестве статей. Отметим лишь, что «за» него проголосовали 245 народных депутата из 374-х, зарегистрированных в зале. 50 голосов дал БЮТ, 156 - “регионалы”, 10 - НУНС и 27 - дисциплинированные коммунисты (в полном составе). Так же в полном составе воздержались члены Блока Литвина. Из внефракционных избранников «за» проголосовали Инна Богословская и Василий Киселев. Все эти люди сочли приемлемой поправку №133, они не разглядели или не захотели увидеть в ней заведомо коррупционный нарост на всей системе государственных закупок, который в будущем обещает достигнуть чудовищных размеров.

Несмотря на хронику голосования, ряд “бютовцев” поспешил сразу откреститься, назвав документ откровенно «серым» и подрывающим авторитет их политсилы. И в ПР нашлись недовольные, в частности депутат Валентин Ландык убежден, что документ направлен в поддержку импортеров, а не отечественных производителей. Но это все детали, факт остается фактом – закон принят.

Важнее то, что против упомянутой поправки еще весной 2009 года выступали эксперты Всемирного банка, они считают неприемлемым непосредственное участие представителей политсил в апелляционном органе. Между тем, уверенность лоббистов “поправленного” закона в собственной безнаказанности вызывает восхищение. Ситуация напоминает взлом банкомата в людном месте. Все видят, что происходящее противозаконно, но никто ничего не предпринимает, потому что грабители сосредоточенно делают вид, что занимаются починкой этого самого банкомата. По логике вещей, роль правоохранительных органов должен взять на себя президент. С просьбой ветировать закон к нему уже обратилась Юлия Владимировна. Как отметил депутат Анатолий Гриценко, этим самым премьер расписалась в бессилии повлиять на депутатов блока имени самой себя.

И что же будет? Гадать, конечно, можно, тем более, что Секретариат Президента на данный момент конкретно о плюсах-минусах принятого закона так и не высказался. Интрига заключается в следующем. Виктор Ющенко, конечно, может заветировать закон о госзакупках. И если он это сделает оперативненько, до 25 февраля (дата инаугурации нового главы государства - ред.), то - либо, либо... Либо перед нами откроется вариант новой парламентской коалиции – преодолеть вето смогут сообща «регионалы» и БЮТовцы. И тогда закон вступит в силу со всеми своими "минусами". Либо "виртуальная" БЮТовско-ПРовская коалиция не сработает и закон благополучно задвинут в долгий парламентский ящик. В каком виде и как скоро он всплывет снова, какие сюрпризы будут в новом его варианте - вопрос неопределенного будущего. Тем более неопределенного, что судьба собственно самой Верховной Рады вызывает вопросы. Явный минус от затягивания с законодательным урегулированием проблемы только для тех, кто по-прежнему должен проводить госзакупки.

Впрочем есть и другой вариант - почетную миссию подписания (или неподписания) закона Виктор Ю. передаст Виктору Я., и тогда судьба документа попадает в руки человека, чья политсила за этот закон и голосовала. На «разборки» с законом Президенту отводится 15 дней со дня его поступления в Секретариат. Конечная дата принятия решения – 26 февраля, а это уже первый день в роли гаранта Виктора Януковича. Таким образом, Виктор Андреевич на совершенно законных основаниях передает закон в наследство своему преемнику. Конечно, маловероятно, что лидер «регионалов» начнет вступление в должность с подписания «серого» закона. Но, как говорится, деньги уплачены – извольте кушать…

Антон Лосев (УНИАН)