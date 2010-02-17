КС завтра займется размером прожиточного минимума

Конституционный Суд Украины 18 февраля начнет в форме устного слушания рассмотрение дела о конституционности размера прожиточного минимума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, в частности, речь идет о деле по конституционному представлению 50 народных депутатов о конституционности Закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», 50 народных депутатов о конституционности Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», части второй статьи 54, части первой статьи 55 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и дополнений № 3, № 7 к нему, и 52 народных депутатов о конституционности статей 46, 54, частей первой, второй, третьей статьи 55 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Авторы первого ходатайства считают, что Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» не отвечает Конституции, поскольку законодателем нарушены процедура его принятия и конституционные предписания по обеспечению сбалансированности государственного бюджета Украины и конституционно определенной иерархии нормативных актов.

Авторы второго представления утверждают, что изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» приняты с нарушением конституционных процедур. По мнению авторов ходатайства, парламент, изменив самостоятельно, без учета соответствующего решения правительства, размер прожиточного минимума на одного человека и размер минимальной заработной платы, вышел за пределы своих полномочий.

В представлении 52 народных депутатов отмечается, что указанными положениями Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» снижен размер социальных выплат отдельным категориям граждан, а также уровень оплаты труда, что приводит к ограничению конституционных прав граждан на социальную защиту.

Судья-докладчик в деле – Вячеслав ДЖУНЬ. Начало - в 10 часов.