Интерес инвесторов к украинским банкам восстановится

Восстановления интереса инвесторов к украинской банковской системе можно ожидать не ранее I-II кв. 2011 года.

Такое мнение агентству УНИАН высказал финансовый аналитик Astrum Investment Management Дмитрий УШЕНКО.

При этом он отметил, что данный прогноз можно считать реальным только при условии стабильности монетарной политики и политического курса.

«Во-первых, все, кто рассматривал украинский банковский рынок как перспективный, уже приобрели отечественные банковские учреждения в 2007-2009 гг. Во-вторых, на фоне текущего кризиса для инвесторов будет не достаточно, скажем, позитивной динамики ВВП за 2010 год, инвесторы хотят предпосылки для долгосрочного роста», - подчеркнул Д.УШЕНКО.

Что касается 2010 года, то он сообщил, что эксперты Astrum Investment Management не ожидают возобновления интереса иностранных инвесторов к украинским банкам в текущем году, поскольку экономические и политические риски страны все еще будут достаточно значительными.

В свою очередь начальник кредитного управления ПАО «ИНГ Банк Украина» Алексей МОСТОВОЙ отметил, что крупнейшим инвестором, приобретающим банки в 2009 году, было государство. Он не исключает, что определенное количество банков обретет новых собственников и в 2010 году, в том числе и собственников в лице иностранных инвесторов. Но массовых приобретений, как это было на протяжении нескольких докризисных лет, не ожидается.

«По результатам прошлого года банковская система показала большие убытки, полученные преимущественно за счет сформированных резервов под возможные потери от кредитных операций. С одной стороны, эти показатели не добавляют интереса у инвесторов, а с другой - относительно низкая текущая рыночная стоимость отечественных банковских учреждений может быть стимулом для осуществления единичных сделок», - считает А.МОСТОВОЙ.