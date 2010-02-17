Прямые инвестиции в Украину в 2009 г. снизились на 48,4%

В 2009 году иностранные инвесторы направили в экономику Украины 5 млрд. 634,6 млн. долл. прямых инвестиций, что составляет 51,6% от поступлений 2008 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в целом прирост общего объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, по итогам 2009 года составил 4 млрд. 410,4 млн. долл., что составляет 72,6% от уровня 2008 года.

По данным Госкомстата, прирост иностранного капитала в отчетном периоде наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, – на 1 млрд. 813,7 млн. долл., операции с недвижимостью, арендой, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – на 451,2 млн. долл., торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий, предметов личного потребления – на 537,6 млн. долл., а также на предприятиях промышленности – на 969,3 млн. долл., в том числе перерабатывающей – на 885,1 млн. долл. Среди отраслей перерабатывающей промышленности больше всего выросли объемы прямых иностранных инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность – на 255,7 млн. долл. и в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 151,3 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 января 2010 года составил 40 млрд. 026,8 млн. долл., что на 12,4% больше объемов инвестиций на начало 2009 года и в расчете на одного человека составляет 872,6 долл.

Сумма кредитов и займов, полученных предприятиями Украины от прямых инвесторов, на 1 января 2010 года составила 6 млрд. 615,2 млн. долл. Общий объем прямых иностранных инвестиций, учитывая заемный капитал, на 1 января 2010 года составил 46 млрд. 642 млн. долл.

В 2009 году из Украины в экономики других стран мира направлено 69,8 млн. долл. прямых инвестиций. Инвестирование осуществлялось преимущественно в виде денежных взносов. Инвестиции из Украины осуществлены в 51 страну мира, основная их доля направлена на Кипр (92,9%).

Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом их переоценки, потерь и курсовой разницы, на 1 января 2010 года составил 6 млрд. 223,3 млн. долл.

Сумма кредитов и займов, предоставленных украинскими предприятиями, на 1 января 2010 года составила 123,4 млн. долл. Общий объем прямых инвестиций в экономики других стран мира, учитывая заемный капитал, составил 6 млрд. 346,7 млн. долл.