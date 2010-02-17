МЧС: Паводок будет на среднем уровне и выше

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций, опираясь на данные Гидрометеоцентра, прогнозирует, что в этом году паводок ожидается на уровне среднем и выше среднего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр МЧС Владимир ШАНДРА.

«По нашим данным, по данным Гидрометеоцентра, паводок будет средний за последние годы или выше среднего», - сказал министр, отметив при этом, что его уровень будет зависеть от осадков, а также от температурного режима, который будет влиять на скорость таяния снега.

В то же время министр отметил, что на территории Украины уровень снежных осадков сегодня в 2-3 раза превышает норму. Тем не менее, при вхождении в зиму максимальный уровень промерзания почвы составил всего 50 см и, следовательно, почва может справиться с обильным объемом влаги.

Комментируя превентивные противопаводковые мероприятия, которые будут осуществляться на уровне МЧС, министр отметил, что на сегодняшний день во всех областях Украины перед пиротехническими отрядами региональных управлений МЧС поставлена задача оперативного реагирования на возможные заторы при весеннем ледоходе на Днепре.

Кроме того, В.ШАНДРА отметил, что на сегодняшнем заседании Кабмина Минтранссвязи было дано поручение обеспечить работу ледокольных барж для крушения льда в водных бассейнах Днепровского каскада.

Также министр сообщил, что в настоящее время ГЭС ОАО «Укргидроэнерго» максимально срабатывает запасы водохранилищ Днепровского каскада для обеспечения возможности принятия больших объемов воды.

«В настоящее время запасы там (возможность принятия дополнительных объемов воды водохранилищами – УНИАН) 8 куб. км, а на 1 марта будет 9 куб. км. А в целом, мы думаем к половодью, у нас будет до 12-13 куб. км», - сказал министр, отметив при этом, что по итогам последнего прогноза Гидрометеоцентра, 22 февраля уровень срабатывания запаса воды в водохранилищах может быть увеличен», - сказал В.ШАНДРА.