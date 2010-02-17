Яценюк предлагает провести амнистию теневых доходов граждан

Народный депутат Украины (НУ-НС) Арсений ЯЦЕНЮК предлагает провести амнистию теневых доходов.

Это предусмотрено проектом закона №6071 от 16 февраля 2010 г., текст которого размещен на парламентском сайте.

Согласно законопроекту, предлагается внести соответствующие изменения в Криминально-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, декрет Кабмина «О государственной пошлине» и закон «О банках и банковской деятельности».

В частности, в декрете Кабмина о госпошлине предлагается предусмотреть, что за выдачу государственных свидетельств о легализации задекларированных доходов в течение первого месяца декларирования размер ставки госпошлины составит 4% от стоимости объекта декларирования, 2-3 месяцев – 6%, трех последних месяцев – 8%. Сумма уплаченной госпошлины будет направляться в госбюджет.

В проекте закона также предусмотрены гарантии субъектам декларирования, в частности, непривлечение к уголовной и административной ответственности за нарушение налогового законодательства относительно задекларированных объектов.

Указанный проект закона входит в пакет антикоррупционных законопроектов А.ЯЦЕНЮКА. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, цель законопроекта – добровольное декларирование субъектами наличных и безналичных средств и уплаты госпошлины по дифференциальным ставкам для стимулирования к декларированию в запланированные сроки.

Законопроектом предусмотрено, что его действие не будет распространяться на доходы, которые подпадают под действие Закона “О предотвращении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, а также на доходы лиц, относительно которых на день вступления в силу данного закона возбуждено уголовное дело в связи с уклонением от налогообложения, невозвращением выручки в иностранной валюте, незаконным открытием или использованием за пределами Украины валютных счетов.