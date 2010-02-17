Технический дефолт Госказначейства не означает его банкротства

Эксперты считают, что технический дефолт Государственного казначейства Украины еще не означает его банкротства.

Об этом свидетельствует переданный агентству УНИАН экспертный опрос Института Горшенина относительно заявления председателя Счетной палаты Валентина СИМОНЕНКО о техническом дефолте Госказначейства и всей системы государственных финансов.

Доктор экономических наук, профессор Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Зоряна ЛУЦИШИН отметила, что технический дефолт не означает ни банкротства, ни невозможности выплачивать обязательства по кредитам, а сложившаяся ситуация является следствием ошибок как нынешнего так и предыдущих правительств.

«Обострили эту проблему и финансовый кризис, и непринятие государственного бюджета Украины на 2010 год и, конечно, президентские выборы. Все были настолько заняты популистскими обещаниями, что взять на себя ответственность и пойти на непопулярные меры в финансовой сфере не хотел никто – ни Кабмин, ни Верховная Рада – принимая определенные законы. А сейчас, во-первых, жить надо с реальными средствами и реальными обязательствами, во-вторых, найти средства на выполнение предвыборных обещаний, а казна почти пуста. Деньги виртуально вроде бы есть, а реально по первому требованию их нет. Вот и ситуация технического дефолта», - сказала З.ЛУЦИШИН.

Эксперт отметила, что ответственность за ситуацию несет Кабинет министров, и в первую очередь – Министерство финансов и Министерство экономики.

«Однако не стоит снимать ответственность и с Верховной Рады за серию несвоевременно принятых или же вообще непринятых законопроектов, или за принятие популистских законов, которые в конечном итоге ведут к дополнительной нагрузке на расходную часть бюджета. Все это и могло стать причиной оглашения технического дефолта», - считает З.ЛУЦИШИН.

Уменьшить риск технического дефолта, по ее словам, можно, к сожалению, лишь путем непопулярных мер. Необходимо отказаться от запрета инфляции, поднять цены на энергоносители, реформировать систему налогообложения, а также строго контролировать целевое использование средств очередного транша кредита МВФ, сказала эксперт.

Президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР пояснил, что в данном случае словосочетание «технический дефолт» означает лишь то, что в Госказначействе не хватает денег для текущей деятельности.

«Но, как правильно заметил какой-то экономический комментатор, «важно не то, сколько денег в казначействе, а то, сколько туда поступает. Конечно, запасы нужны – иначе это очень нервно. Я хорошо помню, как в девяностых годах министр финансов, премьер-министр и еще кто-нибудь садились утром втроем и распределяли все деньги, которые поступили в течение предыдущих суток. То есть, они жили в условиях постоянной угрозы технического дефолта. Так что – это, конечно, нехорошо, что нет маленького резерва, но это не угроза голода, не угроза массовых болезней», - сказал А.ПАСХАВЕР.

Директор Департамента внешнеэкономических отношений НБУ Сергей КРУГЛИК отметил, что финансовая ситуация в стране стабильная и Национальный банк контролирует полностью всю банковскую систему.

«Относительно государственных финансов – очевидно, с новым правительством будет скорректирована бюджетная политика и выведена, скажем так, из кризисной ситуации, которая существует», - сказал С.КРУГЛИК.