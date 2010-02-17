Королевская: нужно сократить 30-50% видов лицензий

Народный депутат Украины (БЮТ), глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что в 2010 году есть возможность сократить количество видов лицензий минимум на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

По ее словам, в 2009 году было сокращено пять видов лицензий. «На 2010 год мы для себя ставим задачу как минимум на треть... Задача максимум – сократить лицензии вполовину», – сказала она.

Кроме того, как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, необходимо пересмотреть закон о лицензировании, который не выполняет своей основной функции – государственного контроля и ограничения тех сфер деятельности лицензирования, которые несут угрозу жизни и которые невозможно регулировать другими механизмами государственного контроля.

«Мы жестко идем к тому, чтобы пересмотреть закон о лицензировании. Потому что сегодня он носит в основном коррупционный характер. Таким образом оказывается давление на предпринимателей при получении лицензий, при их продлении...», – отметила депутат.

По ее словам, на сегодня в Украине значительно увеличено количество необходимых лицензий – более 80 видов. «Та функция, которую носили лицензии после принятия закона о лицензировании, извращена в Украине. Это больше была ручная монополизация и регуляция рынка отдельными министерствами, нежели функция безопасности и безальтернативности госконтроля», – говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, закон о сокращении количества лицензий будет подготовлен в максимально короткие сроки.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также считает, что необходимо провести модернизацию отношений власти и бизнеса – минимизировать контакт властей и бизнеса, то есть сократить количество проверок.