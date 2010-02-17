Межбанк: доллар снова подешевел

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0130/8,0310, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 8,0130/8,0180. К закрытию торгов ценовые уровни упали - 8,0050/8,0125 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,0100.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2674/0,2681, к 12:00 сузился спрэд - 0,2675/0,2681. К закрытию цены снизились - 0,2668/0,2671.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9850 (-0,1451).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3715/1,3780.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0380/11,0650, к 12:00 цены ушли вниз - 11,0330/11,0475. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 10,9920/11,0040.