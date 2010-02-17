"СЕБ Банк" утвердил результаты допэмиссии

Акционеры «СЕБ Банка» сегодня утвердили результаты дополнительной эмиссии акций на 310 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в банке.

Как сообщалось, акционеры "СЕБ Банка" 22 декабря 2009 года приняли решение об увеличении уставного капитала на 310 млн. грн. – до 675,7 млн. грн. путем дополнительных взносов и закрытого (частного) размещения простых именных акций номинальной стоимостью 0,01 грн.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 4 февраля зарегистрировала допэмиссию акций банка.

Справка УНИАН. ПАО «СЕБ Банк» (г. Киев) создано в 1991 году и на сегодняшний день входит в третью группу (средние банки) по классификации Нацбанка Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 3,384 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,847 млрд. грн., обязательства – 2,962 млрд. грн., уставный капитал – 365,689 млн. грн., собственный капитал – 422,116 млн. грн.

«СЕБ Банк» в 2009 году получил 225 млн. грн. убытка против 2,9 млн. грн. прибыли годом ранее.

Skandinaviska Enskilda Banken (шведская группа SEB) владеет 99,8505% акций ПАО «СЕБ Банк».