Сальдированный убыток банковской системы Украины составил 31,5 млрд. грн.
19:29, 17 февраля 2010Финансы
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По результатам 2009 года
Сальдированный убыток банковской системы Украины в 2009 году составил 31,492 млрд. грн. против 7,3 млрд. грн. прибыли в 2008 году.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, из 179 действующих банков 53 кредитно-финансовых учреждения получили суммарную прибыль 3,141 млрд. грн., а 126 банков получили суммарный убыток в размере 34,633 млрд. грн.
Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, на 1 января 2010 года лицензию НБУ на осуществление банковских операций имели 182 банка.
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