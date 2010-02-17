Сальдированный убыток банковской системы Украины составил 31,5 млрд. грн.

Сальдированный убыток банковской системы Украины в 2009 году составил 31,492 млрд. грн. против 7,3 млрд. грн. прибыли в 2008 году.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, из 179 действующих банков 53 кредитно-финансовых учреждения получили суммарную прибыль 3,141 млрд. грн., а 126 банков получили суммарный убыток в размере 34,633 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, на 1 января 2010 года лицензию НБУ на осуществление банковских операций имели 182 банка.