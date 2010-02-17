Экономист: НБУ может возобновить практику скупки доллара

Национальный банк Украины может возобновить практику скупки доллара на открытом рынке.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, это может произойти в случае пересечения валютным курсом отметки 8,0 грн./долл.

Экономист подчеркнул, что «в среду, 17 февраля, гривня сделала шаг вверх, приблизившись к отметке 8,0 грн./долл.». На межбанковском валютном рынке за день гривня укрепилась к доллару на 0,3%, отметил А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0130/8,0310, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 8,0130/8,0180. К закрытию торгов ценовые уровни упали - 8,0050/8,0125 грн./долл.

В 14:00 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре грн./долл. с ценой отсечения 8,0100.