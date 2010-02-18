Forbes назвал три секрета миллиардеров

Журнал Forbes провел интервью с более чем десятью миллиардерами и еще большим числом мультимиллионеров и выделил три ключевых фактора, объединяющих самых богатых людей планеты, сообщает РИА Новости.

"Первый секрет по-настоящему богатых людей состоит в том, что они не боятся потерпеть неудачу", - пишет в среду издание.

Каждый из миллиардеров, по меньшей мере, единожды принимал ошибочные для бизнеса решения, однако непременно извлекал из неудач уроки. "На ошибках учатся" - это про мировых магнатов.

"Второй секрет по-настоящему богатых состоит в том, что они креативно смотрят на проблемы, связанные с источниками новых прибылей", - полагает Forbes.

Акулы бизнеса никогда не довольствуются достигнутым и всегда критично оценивают свои завоевания, пытаясь добиться большего.

Третьим секретом миллиардеров журнал называет удачную женитьбу. Forbes подчеркивает, что, говоря о счастливом супружестве, вовсе не имеет в виду богатых наследниц, хотя состояние избранницы отнюдь не является недостатком.

"Критически важно иметь супругу, которая поддерживает тебя, и, что еще важнее, верит в твое продвижение вверх", - сообщает издание.

При этом правильный выбор спутницы жизни назвали главным источником своего капитала все "селфмейдмены", составившие состояние в первом поколении.