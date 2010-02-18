Обама: стимулирование экономики даёт результаты

Сегодня президент США Барак Обама подвел итоги первого года работы программы стимулирования американской экономики.

По словам хозяина Белого дома, "непопулярные, но эффективные" меры поддержки в размере $787 млрд уже оградили от безработицы около 2 млн. американцев, тогда как в текущем году этот показатель может составить 1,5 млн человек.

Он выразил уверенность, что антикризисная стратегия предотвратила начало в стране второй "Великой депрессии".

Сегодня же вице-президент США Джо Байден (Joe Biden), ответственный за реализацию стимулирующей программы, передал Конгрессу первый годовой отчет о ее работе. Из документа следует, что в III квартале минувшего года экономика страны преодолела рецессию, а уже в последней четверти темпы роста ВВП составили 5,7% в годовом выражении.

Стоит отметить, что к антикризисным мерам властей скептически относятся не только законодатели-республиканцы и независимые эксперты, но и обычные граждане страны. Согласно опросу, проведенному каналом CBS News, лишь 6% американцев верят в эффективность правительственной программы по сохранению занятости, тогда как большая часть граждан, по данным CNN, вообще не поддерживают антикризисный пакет.

По итогам января, уровень безработицы в США составил 9,7%.

Оправдание своей стратегии экономического развития страны имеет для демократов стратегическое значение. Низкий уровень доверия избирателей к курсу новой администрации может лишить партию большинства в верхней палате Конгресса США, в результате чего инициативы Белого дома уже не смогут преодолевать несогласие законодателей-республиканцев и получать юридическую силу.