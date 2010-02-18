Золото подорожало

Золото на торгах в среду колеблется в цене на фоне укрепления доллара, вызванного позитивными статданными по рынку жилья США и в сфере промышленного производства, сообщает РИА Новости

На торгах в среду на Нью-Йоркской товарной бирже апрельский фьючерс на золото увеличился в цене на 1 доллар - до 1120,8 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена на металл неоднократно меняла динамику.

Давление на стоимость золота оказывает набирающее обороты укрепление американской валюты, связанное с сильной макроэкономической статистикой. Так, курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился в среду на 0,3% - до 79,95 пункта. В частности, доллар подорожал к единой для 16 стран Европы валюте до 1,3708 доллара за евро против 1,3769 доллара за евро днем ранее.

Количество новых домов в январе увеличилось на 2,8% в сравнении с декабрем прошлого года и составило максимальную за семь месяцев величину - 591 тысячу домов. Промпроизводство в США в январе увеличилось в сравнении с декабрем на 0,9%, в то время как аналитики прогнозировали повышение на 0,7%.

По мнению аналитика TheBullionDesk.com Джеймса Мура (James Moore), цена на золото "в среднесрочной перспективе продолжит ориентироваться на курс евро". Во вторник стоимость золота увеличилась почти на 30 долларов, что было вызвано укреплением единой европейской валюты по отношению к доллару на фоне снижения напряженности вокруг долговых проблем Греции.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.