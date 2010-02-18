Банк Японии оставил без изменений ставку в 0,1%

Банк Японии на заседании в четверг, 18 февраля, проголосовал единогласно за сохранение процентной ставки без изменений, на уровне 0,1%, сообщает k2kapital.

По словам главы Банка Масааки Ширакава (Masaaki Shirakawa), финансовые условия показывают признаки улучшения, понижательные риски для экономики немного снизились.

"Мы будем терпеливо поддерживать мягкую позицию в отношении политики. Очень важно, чтобы японская экономика преодолела дефляцию", - отметил он.

В то же время Банк оставил ломбардную ставку без изменений - на уровне 0,3%.

Ранее сообщалось, что, согласно мнению экономистов, глава Банка и его коллеги продолжат программу предоставления займов банкам и ежемесячных покупок государственных облигаций.

"В то же время дефляция углубляется, таким образом правительство может возобновить давление на Центробанк для борьбы с ростом местной валюты в ближайшие месяцы", - считает Такахиде Киучи (Takahide Kiuchi), главный экономист Nomura Securities Co. в Токио. "Есть шанс на дальнейшие действия Банка Японии в случае, если иена усилится и будет снова резкое падение на фондовом рынке".

Напомним, что в понедельник правительство страны сообщило о росте внутреннего валового продукта (ВВП) Японии в IV квартале на 4,6% в годовом исчислении при прогнозе 3,6%. Уровень ВВП вырос на 1,1% в период с октября по декабрь 2009 года по сравнению с предыдущим кварталом, что позволило ей сохранить статус второй после США мировой экономики.

В то же время по итогам прошедшего года японская экономика сократилась на рекордные 5% - худший результат со времен Второй мировой войны. Так, ВВП страны "восходящего солнца" в 2009 году составил $5,1 трлн.

Основным фактором роста в Японии стал активный экспорт товаров в Китай. Также впервые за последний 21 месяц в стране выросли промышленные инвестиции в основной капитал. В последнем квартале прошлого года в стране на 0,7% увеличилось личное потребление по сравнению с предыдущим периодом.