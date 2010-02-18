Китай может укрепить юань

Власти КНР могут укрепить свою национальную валюту в текущем году, в ответ на давление ведущих мировых экономик. Такое мнение озвучили американские специалисты по китайскому частному сектору Джон Фрисби (John Frisbie) и Чарльз Фриман (Charles Freeman), сообщает k2kapital.

По словам аналитика Центра стратегических и международных исследований США Чарльза Фримана, Вашингтон продолжит оказывать давление на монетарную политику, однако не станет обвинять Пекин в "валютных махинациях" с целью получения несправедливых преимуществ в торговле.

По мнению многих западных аналитиков, Китай намеренно занижает курс своей валюты на 25-40%.