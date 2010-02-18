МВФ приступает к рыночной продаже золота. Всего - 403,3 т

Международный валютный фонд /МВФ/ приступает к рыночной продаже золота. Как объявила в среду пресс-служба Фонда, такие операции начнутся "в скором времени". Точные сроки при этом не называются, сообщает ПРАЙМ-ТАСС

Согласно пресс-релизу, речь идет о втором этапе программы, предусматривающей продажу в общей сложности 403,3 т золота для пополнения ресурсов Фонда. Ранее в рамках первого этапа 212 т металла были проданы напрямую центральным банкам Индии, Маврикия и Шри-Ланки. МВФ, кстати, не исключает, что прямые внерыночные продажи центральным банкам или другим официальным держателям золота могут производиться и впредь.

Что касается рыночной реализации металла, она будет производиться в соответствии с ранее достигнутой международной банковской договоренностью, позволяющей МВФ продать до 2 тыс т золота за 5 лет, начиная с сентября 2009 г. В пресс-релизе подчеркивается, что приоритетом в работе будет постепенность, направленная на то, чтобы избегать рыночных потрясений. Всего в рамках программы Фонду остается реализовать 191,3 т золота.