Убытки украинских банков в январе составили 0,5 млрд. грн.

Отрицательный финансовый результат по системе банков Украины по результатам января 2010 г. составил 507 млн. 686 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доходы банков по сравнению с январем 2009 года сократились на 13,9% и составили 11,1 млрд. грн. Расходы банков за отчетный период сократились на 11,6% и составили 11,6 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, сальдированный убыток банковской системы Украины в 2009 году составил 31,492 млрд. грн. против 7,3 млрд. грн. прибыли в 2008 году.

По данным НБУ, из 179 действующих банков 53 кредитно-финансовых учреждения получили суммарную прибыль 3,141 млрд. грн., а 126 банков получили суммарный убыток в размере 34,633 млрд. грн.