Инвестиции в РФ замедлили падение

Инвестиции в основной капитал в РФ в январе 2010 года составили, по предварительным данным, 319,2 миллиарда рублей, снизившись на 8,7% по сравнению с январем 2009 года после снижения на 8,9% в декабре, говорится в докладе Росстата, сообщает РИА Новости

При этом в январе 2010 года по сравнению с декабрем прошлого объем инвестиций снизился на 72,6%. Такой разрыв был обусловлен традиционным сезонным ростом инвестиций в декабре и влиянием календарного и сезонного фактора в январе.

Таким образом, темпы падения инвестиций продолжили замедляться: инвестиции в основной капитал в РФ в ноябре прошлого года снизились на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, в октябре - на 17,9%, в сентябре - на 18,6%, в августе - на 19,4%. Рекордно высокий спад объемов инвестиций с начала кризиса Росстат зафиксировал в мае 2009 года - на 23,1% к маю 2008 года.

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2009 году составили, по предварительным данным, 7,54 триллиона рублей, снизившись на 17% по сравнению с 2008 годом.