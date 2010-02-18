НБУ: Уровень долларизации экономики Украины повышается

Национальный банк Украины отмечает увеличение уровня долларизации экономики страны в 2009 году на 1% - с 30,62% до 31,68%.

Об этом говорится в Монетарном обзоре, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, общий объем депозитов в 2009 году снизился на 8,4% - до 327,7 млрд. грн. В основном уменьшались депозиты в национальной валюте, объем которых снизился на 13,3% - до 173,6 млрд. грн., тогда как средства в иностранной валюте уменьшились всего на 2,1% - до 154,2 млрд. грн.

«Обусловленные значительными девальвационными ожиданиями, указанные особенности динамики валютной структуры депозитов стали причиной роста уровня долларизации экономики на протяжении 2009 года с 30,62% на начало года до 31,68% на конец», - отмечается в отчете.

Нацбанк констатирует, что на протяжении 2009 года официальный курс гривни снизился относительно доллара США на 3,7% (в 2008 году - на 52,5%), относительно евро и российского рубля - на 5,5% и 0,7% соответственно.

В 2009 году отрицательное сальдо валютных интервенций Национального банка Украины увеличилось до 10,4 млрд. долл. по сравнению с 3,9 млрд. долл. в 2008 году.

В 2009 году международные резервы НБУ сократились на 5,038 млрд. долл. (в

эквиваленте), или на 16%, - до 26,505 млрд. дол.

Кроме того, НБУ указывает, что в прошлом году выпущены и переданы Нацбанку облигации внутреннего государственного займа в результате реструктуризации остатка задолженности Кабинета министров Украины перед Национальным банком по кредитам, полученным в иностранной валюте для финансирование дефицита Государственного бюджета Украины в 1994-1996 годах, на общую сумму 7,99 млрд. грн. со средневзвешенной доходностью 9,83% годовых.