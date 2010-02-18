Национальный банк Украины (НБУ) снизил предельный уровень ставок по своим депозитным сертификатам.

Так, в сообщении о проведении сегодняшнего тендера указывается, что предельный размер процентной ставки по привлечению средств сроком на 4 дня по сравнению с предыдущим размещением снижен с 1% до 0,8% годовых, на 7 дней – с 5% до 4%, на 14 дней – с 7% до 6%, на 29 дней – с 8% до 7%.

Последний раз НБУ размещал сертификаты с такой срочностью 11 февраля т.г. А вчера депозитные сертификаты предлагались сроком на 2 дня под 1% годовых, на 7 дней – под 5% годовых.

Как сообщалось, по данным Нацбанка, объем операций по рефинансированию комбанков в общем за 2009 год составил 64,4 млрд. гривень, а операций по мобилизации средств – 96,7 млрд. гривень.