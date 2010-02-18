ВР не согласилась изменить закон о Нацбанке

Верховная Рада Украины отменила закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном банке Украины".

Президент Украины применил право ветто к принятому Верховной Радой Украины 23 февраля 2007 года закону после повторного рассмотрения.

Предыдущей редакцией этого закона от 21 декабря 2006 года предусматривались, в частности, новые требования к лицам, которые могут быть членами Совета Национального банка Украины. В связи с этим часть вторая статьи 10 Закона Украины "О Национальном банке Украины" излагалась в новой редакции. Не возражая против этого, Президент Украины предложил дополнить перечень еще и требованием о невозможности назначения человека на должность члена Совета Национального банка Украины при наличии у него представительского мандата.

Однако Верховная Рада Украины во время повторного рассмотрения закона не только не учла это предложение Президента Украины, но вообще исключила из закона положение, которым устанавливались новые требования к лицам, которые могут быть членами Совета Национального банка Украины.

Глава государства предлагал записать, что членом Совета Национального банка Украины может быть гражданин Украины, имеющий высшее экономическое, финансовое или юридическое образование или научную степень в области экономики, финансов и/или права, и при этом имеющий опыт работы не менее пяти лет в органе законодательной власти и/или на руководящих должностях в центральных органах исполнительной власти, которые обеспечивают проведение и реализацию государственной финансовой, экономической и правовой политики, в банковском учреждении, или опыт научной работы по финансовой, экономической или правовой тематике, а также не имеющий представительского мандата.

За преодоление ветто Президента проголосовали лишь 29 народных депутатов из 420 зарегистрированных в сессионном зале. Таким образом, закон считается отклоненным.