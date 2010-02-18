ВР ужесточит ответственность за нарушение условий выдачи векселей

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения векселей.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта проголосовали 300 народных депутатов из 410, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект предусматривает, что нарушение условий выдачи векселей, а именно: выдача векселя без наличия денежного долга за фактически поставленные товары, выполненные работы, предоставленные услуги или без определения в соответствующем договоре условий проведения расчетов с применением векселей или с указанием суммы платежа по векселю, который является больше суммы обязательств трассата перед трассантом или векселедателя (по переводному векселю - трассанта) перед лицом, которому или по приказу которого должен быть осуществлен платеж, тянет за собой наложение штрафа на физическое лицо - векселедателя или на должностное лицо юридического лица - векселедателя (по переводному векселю - трассанта) в размере от четырехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно законопроекту, во время проведения расчетов с государственным бюджетом запрещается использовать векселя за исключением налоговых векселей, а также простых векселей, выданных в соответствии с Законом “Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях” и Закона “О налоге на добавленную стоимость”. Запрещается предоставление отсрочек относительно сроков уплаты налоговых обязательств субъектов ведения хозяйства по налогам, сборам (обязательным платежам). Кроме того, во время проведения расчетов с местным бюджетом запрещается использовать векселя.

Предусмотрено также, что во время проведения расчетов с государственным бюджетом запрещено использовать векселя за исключением налоговых векселей, а также простых векселей, выданных в соответствии с Законом “Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях” и Закона “О налоге на добавленную стоимость”. Запрещается предоставление отсрочек относительно сроков уплаты налоговых обязательств субъектов ведения хозяйства по налогам, сборам (обязательным платежам). Запрещается использовать простые и переводные векселя во время проведения расчетов с местными бюджетами.