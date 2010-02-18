Украине нужно переходить на трехлетнее планирование бюджета

Украине необходимо переходить на трехлетнее планирование бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня в ходе «круглого стола» экономист инвестиционной компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Кроме того, по его словам, Украина должна в 2011 году выйти на бездефицитный бюджет.

Эксперт отмечает, что в прошлом году Украина стремительно наращивала долги. «По нашим оценкам, которые расходятся с оценками правительства, дефицит бюджета по итогам прошлого года составил порядка 84 млрд. грн.», – отметил он.

Вместе с тем, А.БЛИНОВ считает, что внешний долг страны не является высоким: «По мировым стандартам и стандартам развивающихся стран, Украина имеет невысокий объем долга, пока это порядка 30% или 23% ВВП, в зависимости от того, что считать государственным долгом. Европейские критерии говорят о том, что критическим является показатель 60% ВВП».

Однако А.БЛИНОВ напоминает, что в 2010 году Украине предстоят значительные выплаты. «Около 10% бюджета страны необходимо будет направить на погашение внешних долгов и их обслуживание. То есть каждую десятую гривню, собранную в госбюджет, нужно отдавать по долгам, что достаточно существенная сумма», – сказал он. Более того, в некоторых пиковых месяцах, а это апрель и июнь, когда будут погашаться ОВГЗ, данный показатель будет достигать 20%, отметил эксперт.

Он расценивает политику правительства по рефинансированию долгов как более-менее успешную.

В то же время, в текущем году Украине не избежать большого дефицита бюджета. «Даже в условиях отказа от предвыборных обещаний о повышении социальных выплат Украина этот год сведет со значительным дефицитом. Мы ожидаем, что это будет порядка 65 млрд. грн., то есть 6% ВВП», – сказал эксперт. Поэтому Украине надо будет не только привлекать долги на рефинансирование этих выплат, но и заимствовать или же проводить массированную приватизацию для покрытия «бюджетной дыры». Таким образом, в текущем году правительству придется очень эффективно брать в долг.

Ближайшая крупная выплата, по словам эксперта, в декабре 2010 года – чуть менее 400 млн. долл. – «вполне подъемная цифра для украинского бюджета».

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, на протяжении 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 112 млрд. 018,014 млн. грн. (59,14%) – до 301 млрд. 428,4 млн. грн., или 37 млрд. 749,33 млн. долл.

На 31 декабря 2009 года государственный и гарантированный государством внешний долг составил 196 млрд. 295 млн. 489,41 тыс. грн. (65,12% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 24 млрд. 583 млн. 029,37 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 105 млрд. 132 млн. 919,41 тыс. грн. (34,88%), или 13 млрд. 166 млн. 301,74 тыс. долл.

Государственный долг Украины на 31 декабря 2009 года составил 211 млрд. 622 млн. 388,29 тыс. грн. (70,21%), или 26 млрд. 502 млн. 490,73 тыс. долл.

Статьей 11 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» установлен предельный размер государственного долга Украины в сумме 193 млрд. 076 млн. 747,3 тыс. грн.

В Минфине сообщили, что превышение фактического объема государственного долга над предельным составляет 18 млрд. 545 млн. 641 тыс. грн.

Гарантированный государством долг Украины составил 89 млрд. 806 млн. 020,53 тыс. грн. (29,79%), или 11 млрд. 246 млн. 840,38 тыс. долл., в том числе гарантированный внешний долг – 75 млрд. 743 млн. 177,89 тыс. грн. (25,13%), или 9 млрд. 485 млн. 682,89 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 062 млн. 842,64 тыс. грн. (4,5%), или 1 млрд. 761 млн. 157,49 тыс. долл.