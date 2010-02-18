Экономист: гривня консолидировалась около отметки 8 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке гривня консолидировалась около отметки 8,0 грн./долл.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что межбанковский валютный рынок в четверг, 18 февраля, закрылся котировками 8,0030-8,0110 грн./долл., то есть курс гривни к доллару практически не изменился. По информации экономиста, в течение сегодняшней торговой сессии заявки на покупку американской валюты достигали отметки 7,99 грн./долл.

Как считает А.БЛИНОВ, в случае пересечения обменным курсом отметки 8,0 грн./долл., Нацбанк возобновит практику покупки доллара на открытом рынке. В целом же с начала 2010 года гривня не претерпела больших курсовых колебаний и девальвировала к доллару менее чем на 0,2%, сообщил экономист.