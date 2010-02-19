Рубль укрепился до максимума с конца 2008 года

Рубль укрепился на торгах в четверг до самого высокого с конца 2008 года значения к бивалютной корзине, преодолев три уровня сопротивления Центробанка РФ, который, препятствуя росту национальной валюты, купил более $2 миллиардов, сообщает Рейтер.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) начали торги на ММВБ в четверг на нижней границе плавающего коридора корзины ЦБР в 35,00 рубля. Спустя примерно 15 минут ЦБР снизил уровень котировки спроса на 5 копеек, допустив укрепление рубля до 34,95 рубля.

Вскоре рубль продолжил рост выше 34,90 рубля. Тогда дилеры говорили, что объем граничных интервенций регулятора составил около $1,4 миллиарда.

Ближе к закрытию торгов на ММВБ рубль преодолел и этот уровень котировки спроса ЦБР, который, вероятно, опустил нижнюю границу корзины до 34,85 рубля, однако рынок так и не протестировал этот уровень.

Дилеры оценили объем интервенций ЦБР по итогам дня более чем в $2 миллиарда и считают, что регулятор сохранил порядок интервенций в 2010 году, снижая нижнюю границу плавающего коридора корзины на 5 копеек после приобретения $700 миллионов.

Первый зампред ЦБР Алексей Улюкаев сказал в четверг вечером, что в течение дня Банк России купил более $2 миллиардов и не меняет параметры граничных интервенций. Он также сказал, что ЦБ не видит однозначной тенденции укрепления рубля и продолжит либеральную курсовую политику.

Перед началом торгов четверга Улюкаев говорил, что с начала февраля в рамках активных интервенций внутри коридора Банк России купил $2 миллиарда. Таким образом, с начала месяца ЦБР приобрел валюту уже более чем на $4 миллиарда.

Продажа долларов и евро в четверг наблюдалась со стороны экспортеров, нерезидентов, а также со стороны тех участников рынка, которые избавляются от накопленных в последнее время излишних длинных валютных позиций, сказал Денис Коршилов из Ситибанка.