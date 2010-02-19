В Греции дефицит бензина и продуктов питания

Длинные автомобильные очереди перед бензоколонками - такую картину можно видеть сегодня во многих городах Греции. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, еще более сложная ситуация складывается на ряде греческих островов, где вообще закончились запасы бензина.

Острый дефицит автомобильного топлива, а также продуктов питания стали результатом трехдневной забастовки греческих таможенников. Они продлили сегодня до 24 февраля свои акции, протестуя против правительственных планов сокращения зарплат. В среду на следующей неделе должна состояться всеобщая забастовка государственного и частного секторов Греции.

По словам таможенников, намерение кабинета министров заморозить жалования и уменьшить бонусы обернется для каждого из них потерей в среднем в 2260 евро в год. Забастовка работников таможен, которые уже проводили аналогичную акцию протеста 4 и 5 февраля, негативно сказалась на потоке товаров через греческие границы. В настоящее время закрыты пограничные таможни, а также железнодорожный переезд Идоменис близ города Килкис на севере страны. Там ожидают таможенной очистки уже шесть грузовых составов. Кроме того, без одобрения таможенников нефтеперегонные предприятия не могут направлять на бензоколонки горючее.

Профсоюзы выступают против объявленных правительством мер жесткой экономии, необходимых для сокращения дефицита госбюджета с 12,7% до 8,7% уже в этом году. Пакет мер предусматривает общее замораживание зарплат в госсекторе, снижение на 10% премиальных, полный запрет на прием в 2010 г. новых работников в госсектор, кроме сфер здравоохранения, образования и обороны.