Межбанк: торги открылись падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9880/8,0110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2645/0,2652, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7630/10,7980.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3466/1,3468 (четверг - 1,3770/1,3772).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.