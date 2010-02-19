США намерены сокращать финансовый дефицит

Президент США Барак Обама подписал указ о создании комиссии по сокращению финансового дефицита в составе членов республиканской и демократической партий страны, с тем чтобы содействовать урегулированию проблемы финансового дефицита, которая с каждым днем становится все более серьезной, сообщают информагентства, сообщает k2kapital.

На церемонии подписания указа Барак Обама сказал, что если республиканская и демократическая партии не могут отказаться от разногласий, чтобы предпринять совместные меры, то проблема финансового кризиса ляжет на американскую экономику тяжким бременем.

Созданная в четверг национальная комиссия по финансовой ответственности и реформам в составе 18 членов 1 декабря этого года должна представить в Конгресс доклад о сокращении финансового дефицита.

В связи с непрерывным увеличением расходов американской администрации и сокращением доходов в результате финансового кризиса финансовый дефицит США увеличился до нового рекордно высокого уровня. В 2009 году финансовый дефицит страны достиг $1,41 трлн., и по мнению ряда экспертов, в 2010 году составит $1,56 трлн.