"ОТП Банк" выйдет на рынок банковских металлов

Комиссия Национального банка Украины по вопросам контроля и регулирования деятельности банков приняла решение о выдаче ПАО «ОТП Банк» разрешения на осуществление операций с банковскими металлами на валютном рынке страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, переданном УНИАН.

Банк планирует начать проведение таких операций уже со второго квартала текущего года.

Справка УНИАН. ПАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 29,395 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 29,056 млрд. грн., обязательства – 26,555 млрд. грн., уставный капитал - 2,868 млрд. грн., собственный капитал - 2,840 млрд. грн.

Банк в 2009 году получил убыток 435,343 млн. грн.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».