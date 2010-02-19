ЛСОУ выступает за создание третейского суда

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) выступает за скорейшее создание третейского суда. Об этом говорится в сообщении ЛОСУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по мнению президента ЛСОУ Наталии ГУДЫМЫ, данная судебная инстанция позволит ускорить процесс выполнения обязательств перед страхователями, а также поспособствует урегулированию споров между страховыми компаниями.

Н.ГУДЫМА также подчеркивает, что, обращаясь в третейский суд, страховщики должны с пониманием относится к тому, что в большинстве случаев решения будут приниматься в пользу клиентов.

Создание третейского суда планируется при ЛСОУ и урегулирование споров доверят независимому суду, имеющему большой опыт работы в данном направлении.

«Все решения суда должны быть незаангажированными и честными», – уверена президент ЛСОУ.

До момента создания третейского суда при ЛСОУ, лига будет сотрудничать с ICC Ukraine – Национальным комитетом Международной торговой палаты. Предполагается что третейский суд при ICC Ukraine, который работает с 2004 года, будет рассматривать споры между страховыми компаниями и их клиентами.