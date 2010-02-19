ГНАУ снизила сбор налоговых платежей на 6%

В 2009 г. поступления налоговых платежей, которые контролируются Государственной налоговой администрацией Украины (ГНАУ), снизились на 6% по сравнению с 2008 г. и составили 171,811 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель ГНАУ Сергей БУРЯК.

В частности, в государственный бюджет поступило 111,587 млрд. грн., в местные бюджеты – 60,225 млрд. грн. В общий фонд госбюджета поступило 100,027 млрд. грн.

Как отметил С.БУРЯК, начисления по налогу на прибыль предприятий за каждый квартал прошлого года составили примерно 7,5-7,8 млрд. грн. "Такая тенденция сохраняется и на 20 февраля, поскольку мы будем администрировать налог на прибыль за 4-й квартал прошлого года", - сообщил он.

В целом в январе поступления по данному налогу на 26% превысили поступления налога в январе 2009 г. Поступления по налогу на прибыль сократились на 5 млрд. грн. по сравнению с 2009 г.

С.БУРЯК также сообщил, что сумма авансовых платежей по налогу составляет на сегодня около 3 млрд. грн.

Сумма невозмещенного налога на добавленную стоимость, по его словам, превысила 20 млрд. грн.

На первый квартал 2010 г. временной росписью Министерства финансов Украины предусмотрено поступление платежей, контролируемых ГНАУ, в общий фонд госбюджета в сумме 21,269 млрд. грн., в том числе на февраль – 9,179 млрд. грн.