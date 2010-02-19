30% руководящего состава разных уровней налоговой заменят?

По мнению председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Сергея БУРЯКА, 30% руководящего состава всех уровней нуждается в ротации или обновлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время коллегии.

«В текущем году перед ГНАУ стоит задание по сбору платежей, предусмотренных в проекте закона о госбюджете на 2010 год... И даже с тем инструментарием, который у нас на сегодня есть, эта задача нам по силам. Лишь с одной оговоркой – усиление кадрового потенциала», - сказал С. БУРЯК.

Кроме того, по его словам, для проведения более сбалансированной налоговой политики необходимо перейти на современную методику расчета плановых показателей бюджета. Нынешние методики советского образца совершенно не отвечают действительности. Цифровые показатели должны опираться на макроэкономический прогноз, а не на цифры прошлогодних показателей. «Наличие подобных расчетов позволит уйти от построения нереальных планов, которые провоцируют злоупотребления при администрировании налогов и нарушают нормальную работу экономики», - отметил глава ГНАУ.