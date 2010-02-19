Госфинуслуг приостановила лицензии трех СК

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности лицензии трех СК, еще двум аннулировала.

Как сообщается на сайте Госфинуслуг, соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 18 февраля.

Так приостановлены лицензии ЗАО «СК «Интегрити» (г. Киев) (в связи с отсутствием по заявленному при регистрации месторасположению), ЗАО «СК «Основа» (г. Киев) (в связи с не выполнением предписаний Комиссии) и ЗАО «СК «Саламандра-Украина» (г. Полтава) (в связи с не выполнением предписаний Комиссии).

Компаниями страховые лицензии которых были аннулированы стали ОАО «СК «Орадон» (г. Донецк) (в связи с не выполнением предписаний Комиссии) и ЗАО «СК «Спектр» (г. Киев) (в связи с не выполнением предписаний Комиссии).