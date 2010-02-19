Курс доллара в банках снизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,01 грн./долл., продают – по 8,05 грн./долл. Курс покупки/продажи понизился на 0,2% по сравнению с 18 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,03 грн./долл., по продаже – в пределах 8,04-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 1% по сравнению с 18 февраля и сегодня составляет 10,75/10,94 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,66-10,83 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-11,01 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 18 февраля, не изменился и составляет в среднем 0,2622/0,2686 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,01 грн./долл., продажи – 8,05 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,03 грн./долл., по продаже – в пределах 8,04-8,08грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 1% по сравнению с 18 февраля и сегодня составляет 10,78/10,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,83 грн./евро, по продаже – в пределах 10,86-11,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 18 февраля, повысился на 0,6% и сегодня составляет 0,2608 грн./рубль, продажи – понизился на 0,2% - до 0,2685 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,01/8,08 грн., евро – 10,80/11,05 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,01/8,08 грн., евро – 10,75/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,01/8,055 грн., евро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,2610/0,2690 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 19 февраля, составляет: гривни к доллару США – 7,9997, к евро – 10,853193, к российскому рублю – 0,26565.