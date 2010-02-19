НБУ: банки до 24 февраля должны сообщить о непогашении кредитов

Банки, которые в феврале не планируют частично погашать полученные от Национального банка Украины (НБУ) кредиты, должны сообщить об этом регулятору до 24 февраля. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

Банки, которые намерены частично погасить свои обязательства перед Нацбанком, должны заявить об этом в среду на будущей неделе.

Указанные сроки установлены «с целью обеспечения своевременной и полной сверки процентов, начисленных за пользование кредитами Национального банка Украины в феврале т.г.».

Как сообщал УНИАН, объем рефинансирования Нацбанком коммерческих банков в январе т.г. составил 1,4 млрд. грн. по средневзвешенной ставке 13,1% годовых.

В 2009 году объем выданных НБУ кредитов коммерческим банкам и другим заемщикам увеличился на 22% и на 1 января 2010 года составил 74,025 млрд. грн.