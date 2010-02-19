Доллар на межбанке упал ниже 8 гривень

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9880/8,0110, к 12:00 сузился спрэд – 7,9950/8,0065. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 7,9910/7,9980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2652, к 12:00 цены поднялись до 0,2652/0,2656. К закрытию цены снизились до 0,2651/0,2654. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0975 (+0,0427).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3466/1,3468, а к 15:00 выросли до 1,3518/1,3520. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7630/10,7980, к 12:00 цены ушли вверх – 10,7955/10,8145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 10,7930/10,8015.