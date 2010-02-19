Группа BNP Paribas увеличила чистую прибыль на 93%

Группа BNP Paribas в 2009 году увеличила чистую прибыль на 93% - до 5,8 млрд. евро. Об этом говорится в обнародованном пресс-релизе "УкрСиббанка", дочернего банка BNP Paribas.

Согласно предоставленной информации, результаты работы за 2009 год были утверждены 16 февраля 2010 г. на заседании Совета директоров BNP Paribas.

Группа показала доход в размере 40,191 млрд. евро, что на 46,8% больше, чем в 2008 г.

Справка УНИАН. BNP Paribas – один из шести крупнейших банков в мире. Группа представлена в более чем 84 странах. Внутренними розничными рынками группы являются Франция, Италия, Бельгия и Люксембург. Число сотрудников - 205 000 человек, включая 162 000 в Европе. Группа занимает ведущие позиции в трёх основных сегментах: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес. BNP Paribas занимает существенные позиции в США, а также сильные позиции в Азии и на развивающихся рынках.

В Украине BNP Paribas владеет 81,4157% акций "УкрСиббанка", а также СК «АХА Страхование» и СК «АХА Украина».