Гривня продолжит укрепляться

В ближайшем будущем произойдет стабилизация курса доллара США по отношению к гривне на достигнутых уровнях, с тенденцией к укреплению гривни.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его мнению, данная тенденция может быть связана с периодом налоговых платежей в бюджет и за газ. При этом серьезных колебаний на украинском валютном рынке пока не предвидится, считает эксперт.

И.ДАВИДЕНКО отметил, что в период с 15 по 19 февраля предложение валюты на рынке превалировало над спросом. Он подчеркнул, что это позволило гривне укрепиться до уровня 7,99-8,01 грн./долл. с уровня предыдущей недели 8,02-8,03 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанке торги по доллару США в пятницу, 19 февраля, открылись следующими котировками – 7,9880/8,0110 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9950/8,0065 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 7,9910/7,9980 грн./долл.